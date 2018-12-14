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عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه

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عرفات
وزير النقل

وكالات- حنان حمدتو

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الإسكندرية

العجمى

ميناء الدخيلة

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال محور ميناء الدخيلة للربط مع الطريق الساحلي الدولي بتكلفة 492 مليون جنيه، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.

وأضاف عرفات في بيان اليوم الجمعة- أن المشروع عبارة عن “وصلة” حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي، ويتكون من طريق أرضي بطول 2500م، وكوبري علوي بطول 1000م، وكوبري علوي أعلى محور التعمير بطول 550م، مضيفا أن المشروع سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بطريق العجمي/ البيطاش انتهاء بالطريق الدولي الساحلي.

وأوضح أنه تمت مراعاة تدعيم المحور بالعلامات الإرشادية والإضاءة وربطه بالطرق الأخرى، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى ربط ميناء الدخيلة بطول 4.5 كم بالطريق الدولي، ويعتبر أحد أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل التكدسات المرورية بمحافظة الإسكندرية والعمل على انسيابية حركة خدمة ميناء الدخيلة الذي يمر به 25% من تجارة جمهورية مصر العربية والمنطقة الصناعية الملاصقة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية، والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حاليا ومن المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات، إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدي إلى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور في مناطق الدخيلة والعجمي بالبيطاش.

وأكد أن المشروع سيؤدي إلى ربط ميناء الدخيلة بمسار حركة حر بالطرق السريعة الإقليمية لمحافظة الإسكندرية يشمل الطريق الدولي الساحلي السريع الذي يرتبط بالطريق الصحراوي مصر/ الإسكندرية وباقي الطرق الإقليمية للمحافظة، بالإضافة إلى حل أزمة الاختناقات الحالية في مخارج ومداخل الميناء والتي تؤدي إلى اختناقات مرورية بطريق الإسكندرية/ العجمي وتقلل الاستفادة المثلى من إمكانيات الميناء الكبيرة.

كما يستهدف المشروع رفع كفاءة الحركة من وإلى ميناء الدخيلة، حيث أنه يعتبر استكمالا لخطة تطوير متكاملة بدأت من خلال مشروع تطوير ميناء الدخيلة بتنفيذ بوابات حديثة وساحات متميزة للفحص والتصاريح بمساحة إجمالية 60 ألف م2 تشمل ساحات انتظار وفحص ومدخل ومخرج أرضي وبوابات جمركية تشمل 6 بوابات لحركة الدخول و6 للخروج، بالإضافة لبوابتي طوارئ، كما سيمنع المشروع التقاطعات داخل الميناء بين طرق الحركة الرئيسية ومسار وأحواش خدمة السكك الحديدية.

يذكر أن ميناء الدخيلة يعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية بمساحة إجمالية 5.3 مليون متر مربع، ويساهم بنسبة كبيرة في حجم الحركة بميناء الإسكندرية (بإجمالي 22 مليون طن) نظرا لعمق أرصفته وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة، إلا أن الميناء يفتقد الربط الجيد بالطرق السريعة، ويؤدي اختلاط حركة الشاحنات منه وإليه إلى مشاكل عديدة مع المناطق السكنية المحيطة بالميناء مثل منطقة الدخيلة في الشرق ومنطقة العجمي بالغرب.



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