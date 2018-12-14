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ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

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ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض
ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

عبد القادر وحيد- متابعات

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قام بعض السياح الذين يزورون في هذه الأيام البيت الأبيض بسرقة أشجار عيد الميلاد المرصعة بأغصان التوت البري الاصطناعية الخاصة بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب.

وكانت الأشجار الحمراء اللامعة جذبت اللصوص الذين سرقوا أغلبها، بحسب الديلي ميل البريطانية.

وتعتبر الأشجار الموضوعة في الجانب الشرقي من البيت الأبيض، عامل جذب للسياح الذين توافدوا لمشاهدتها ولم يدخروا جهدا فى سرقة ثمار التوت الاصطناعي الموضوعة على الأشجار، وهذه واقعة غريبة.

ويوجد أكثر من 40 شجرة في الممر الذي يربط الجانب الشرقي للبيت الأبيض بالغرفة المطلة على الحديقة الشرقية.

وكانت ميلانيا قد كشفت النقاب عن هذه الأشجار في عيد الشكر الموافق 26 من نوفمبر الماضي.

وبحسب تصريحات مكتب السيدة الأولى، فقد زار البيت الأبيض حوالي 20 ألف شخص منذ 27 نوفمبر.

ويزور البيت الأبيض في هذه الفترة من السنة العديد من السياح الذين يقومون بإجراء حجز مسبق يسمح لهم بالدخول لأماكن خاصة للزيارة تفتح أمام السياح في هذا الوقت من السنة.



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