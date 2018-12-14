هجوم مسلح على محكمة لتهريب سجناء

14 ديسمبر 2018 - 01:44 م

قام مسلحون مجهولون بهجوم مسلح على محكمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا، أمس الخميس، لأجل تهريب سجناء.

وقالت المنظمة الليبية للقضاة في بيان لها، مساء أمس الخميس، إن "مجموعة مجهولة الهوية قامت بالاعتداء على مقر نيابة ومحكمة شرق بنغازي الابتدائية، بواسطة أسلحة متوسطة، وذلك لتعطيل العمل القضائي وإخلاء سبيل المحبوسين بالقوة وعرقلة عمل المحكمة والنيابة".

ولم تكشف المنظمة الخسائر التي خلّفها هذا الهجوم، أو نجاح المسلحين في تهريب السجناء، لكنها دعت إلى ضرورة معاقبة هذه المجموعات ومحاسبتها، وطالبت السلطات بتعزيز دورها في حماية المؤسسات الرسمية.

يذكر أن عمليات اقتحام السجون في ليبيا، من قبل المجموعات المسلحة من أجل تهريب المحبوسين، تتكرر بشكل متواصل.

وكان قد تم تسجيل هروب أكثر من 400 سجين من سجن "عين زارة" في سبتمبر الماضي، الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، إثر اندلاع أعمال شغب.



