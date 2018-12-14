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جنازة "حسن كامي" لم يحضر أهل الفن

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كامى
حسن كامي

متابعات- حنان حمدتو

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السيدة نفيسة

حسن كامي

ايمن عزب

غاب أهل الفن عن تشييع جنازة الفنان الراحل حسن كامى، والتى شيعت منذ قليل من داخل مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة عقب أداء صلاة الجنازة عليه بحضور المئات من المصلين.

 وأدى صلاة الجنازة آلاف المصلين، فيما لم يحضر سوى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة الممثلين والفنان شريف خير الله.

حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936 ، ودرس بمدارس الجيزويت، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وحصل على دراسات أوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.


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