قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة إسعاف فلسطينية

14 ديسمبر 2018 - 02:29 م

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال مدينة البيرة بمحافظة رام الله، اليوم الجمعة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن سيارة الإسعاف كانت في طريقها إلى بلدة دير دبوان لتقل مريضة إلى المستشفى، فأطلق جنود الاحتلال من حاجز (بيت ايل) الرصاص صوب سيارة الإسعاف دون وقوع إصابات أو أضرار.

من ناحية أخرى، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة؛ جراء رشقه بالحجارة في رأسه قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله بالضفة الغربية.

وزعمت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا اقترب من نقطة حراسة في "بيت إيل"، ورشق جنديا بحجر في رأسه، وانسحب على الفور، لافتة إلى أن حالة الجندي خطيرة.

فيما اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال، بإصابة جندي بجروح "متوسطة- خطيرة" بعد اندلاع "عراك" بينه وبين فلسطيني.

وذكر أن الفلسطيني، ضرب الجندي بحجر في رأسه من مسافة قريبة في نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة "بيت إيل".

ولفت إلى أنه تم إجلاء الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، مشيرا إلى أن "قوات الجيش تفتش المنطقة بحثا عن المنفذ".