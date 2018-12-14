إغلاق جزئي لكوبري عباس لأعمال صيانة لمدة شهر

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كورى عباس
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متابعات- حنان حمدتو

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الإدارة العامة للمرور

كوبري عباس

فواصل

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة،  كوبرى عباس بشكل جزئي بسبب أعمال تطوير لمدة شهر، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وقالت الإدارة، فى بيان لها، إن هناك أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى عباس و تقرر أن تكون مواقع العمل، فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الإتجاه بالتناوب على أربع مراحل على أن يكون العمل ليلاً ونهارًا .

 وسوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.



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