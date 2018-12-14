تكريم رئيس قطاع التدريب بالقومي لحقوق الإنسان بالمفوضية الدولية

14 ديسمبر 2018 - 02:51 م

اختار المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيًا الباحث رضا عبد العزيز رئيس قطاع التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان , ضمن ثلاثين مدافعًا عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية تم تكريمهم هذا العام بمناسبة مرور سبعين عاماُ على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

واحتفل المكتب الاقليمى بتكريم الشخصيات المختارة بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتضمنت معرض صور للمدافعين والمدافعات وملخص عن جهودهم في مجال حقوق الإنسان , كما أصدرت المفوضية كتب يتضمن سيرهم الذاتية.

أعقب الاحتفالية لقاء مفتوح بحضور أكاديميين وسفراء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب حول مواجهة خطاب الكراهية .

وأدار عبد العزيز هذه الجلسة مع مديرة المكتب الإقليمي بيروت رويدا الحاج تناولت الجلسة محاور عديدة حول مواجهة خطاب الكراهية في الثقافة والأدب والدراما , ودور الأديان في مواجهة هذا الخطاب ودور المرأة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.



