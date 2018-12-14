"حسن" يهاجم "عكاشة": عليك أن تخلع ملابسك كاملة أمام الكاميرا

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عكاشو

عمارر

شن الكاتب الروائي عمار علي حسن، هجومًا عنيفًا علي الإعلامي توفيق عكاشة، "دون أن يذكر اسمه"، والذي طالبه بخلع ملابسه أمام الكاميرات حتى تعود له نسبة المشاهد مرة أخرى.

وقال في تغريدة له علي حسابه بـ"تويتر": "لم يبق أمام المذيع الريفي، العائد بعد غياب، سوى أن يخلع ملابسه تماما أمام الكاميرا حتى يصل إلى عدد الذين كانوا يتابعونه قبل سنوات".

وتابع: "وحتى لو فعل هذا فإن لقطته المفترضة تلك، والمثيرة للاشمئزاز والشفقة، لن تعيد إليه الجمهور سوى يوم واحد، وبعدها سيعود نسيا منسيا"

واختتم تدوينته بقوله: "قواعد اللعبة تغيرت".

جدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة قد عاد من جديد بالظهور على قناة "الحياة" منذ شهر تقريبًا.



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