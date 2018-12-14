بالصور.. أمانة "مستقبل وطن" تنظم احتفالية للأطفال الأيتام بالمعادي

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أمينة عبد العال
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمعادي احتفالية للأطفال الأيتام بدار القدس بالمعادي ،حيث تضمنت الزيارة تنظيم فقرات ترفيهية بمشاركة أعضاء الأمانة .
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