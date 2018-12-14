» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدنماركي

أخلت نيابة استئناف القاهرة سبيل المتهمين بمساعدة صعود الدنماركي وصديقته إلي الهرم بكفالة 5 آلاف جنيه للمتهم الأول والمتهمة الثانية بضمان محل إقامتها.

واستمعت النيابة لأقوال مالك فندق بشارع الفلكي وسط البلد، والذي أقام به الصحفي الدنماركي خلال فترة وجوده في مصر لمدة ساعة على سبيل الاستدلال؛ لبيان تاريخ وصوله ومغادرته وفترة إقامته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على جمال وسيدة؛ لمساعدتهما سائحا دنماركيا وصديقته على التسلل لقمة هرم خوفو وتصوير فيديو إباحى لهما.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على المتهمين بمساعدة السائح الدنماركى وصديقته على التسلل وتسلق الهرم الأكبر وتصوير مشاهد فاضحة لهما، وجاء فى بيان أصدرته وزارة الداخلية منذ قليل أنه تم مؤخرا تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى عن قيام شخصين من الجنسية الأجنبية بتسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات وتصويرهما فيديو فاضحا ليلا.

 وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة الوزارة، وتبين أن صاحب الفيديو يدعى أندرياس هافيد، دنماركى الجنسية، مصور فوتوغرافى مواليد 29 أغسطس عام 1995، ووصل للبلاد فى 19 نوفمبر الماضى، وغادر البلاد 4 ديسمبر الحالى، واضطلع بتسلق الهرم الأكبر عقب التسلل ليلا، بصحبة صديقته الدنماركية جوزفين سارة بالس، مواليد 1998، ووصلت للبلاد فى 28 نوفمبر، وغادرت البلاد فى 30 نوفمبر، وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.

وأسفرت جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى، مواليد 3 أكتوبر 1964، ويعمل جمالا بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، فى مساعدة الدنماركيين على التسلل للهرم وتسلقه فى 29 نوفمبر الماضى مقابل 4 آلاف جنيه بالتنسيق مع هند على إبراهيم، مواليد 1987، بدون عمل، والتى تعرفت عليهما من خلال الإنترنت، وقبض عليهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.



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