«السيسي» يصدق على تعديل قانون حماية المخطوطات

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السيسي

الطباعة

حماية المخطوطات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 183 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

ونصت المادة الأولى على المخطوطات هي كل مادة بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل ابداعا فكريا أو أدبيا أيًا كانت أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.

وجاءت المادة الثالثة: تنشأ بهيئة حماية المخطوطات لجنة دائمة من الخبراء والفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرارا من الوزير المختص بالثقافة تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.


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