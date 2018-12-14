» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين

14 ديسمبر 2018 - 04:16 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد ميلان الإيطالي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، وتغريمه 12 مليون يورو، وذلك بسبب عدم الالتزام بلوائح شروط اللعب المالي النظيف.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "غرفة التحكيم بالاتحاد الأوروبي أصدرت قرارا ضد نادي ميلان بعد الاستماع إلى محكمة التحكيم الرياضية حول عدم الالتزام بشروط اللعب المالي النظيف".

وأضاف البيان: بعد التحقيقات وجدنا أن ميلان لم يلتزم بشروط اللعب المالي النظيف ولهذا فلن يشارك الروسونيري في البطولات الأووبية لمدة موسمين وهما 2022-2023 و 2023-2024، مع تغريمه 12 مليون يورو من الأرباح والتي تلقاها في الدوري الأوروبي، كما سيتم تقليص قائمة ميلان في المسابقات الأوروبية إلى 21 لاعبًا في موسمي 2019-2020 و 2020-2021".

وكان ميلان ودع بطولة الدوري الأوروبي بالأمس بعد الخسارة من نادي أوليمبياكوس اليوناني.