» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث

14 ديسمبر 2018 - 04:30 م

أقدم شقيقان بقرية النخلة التابعة لمركز ابوحمص بالبحيرة، اليوم الجمعة، على قتل شقيقهما الثالث بطعنة في الصدر إثر مشاجرة بينهم لخلافهم على الميراث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو حمص العام وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول المدعو «محمود.ذ.م»، 33 سنة، فلاح، ومقيم بقرية النخلة البحرية دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله.

على الفور انتقل النقيب عطية الهلالي، معاون مباحث مركز شرطة أبو حمص، وقوة أمنية لمكان الحادث، لكشف غموض الحادث، وبسؤال شقيق المتوفى «عزمي، 42 سنة»، فلاح، اتهم شقيقيه كلاً من «أشرف.ذ.م.ق»، 50 سنة، مهندس زراعي، و«جميل، 28 سنة»، فلاح، بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزة المتهم الأول وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الميراث بينهما فحدثت مشادة انتهت بمقتل شقيقهما.

ووجه مدير أمن البحيرة بتكثيف الحملات والوجود الأمني وتحديد مكان المتهمين لضبطهما، وبتشكيل فريق بحث تمكن الرائد أحمد المسيري، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه. وأضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية.