  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى

التنمر في المدارس

الحكومة توضح حقيقة تفشي وباء الالتهاب السحائي بالمدارس

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى

فيديو الهرم

اخلاء سبيل المتورطين بمساعدة المصور الأجنبي

أدوية

"الصحة" تأمر بضبط أدوية سرطان وتحذر من استخدامها

خاشقجي

مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

علاء

رد قاسٍ من "علاء مبارك" عن وضع والده ضمن الأكثر فسادًا بالعالم

مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث

قضايا وحوادث

قتل
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

#

تجديد حبس عاطل قتل عمته بسبب الميراث

#

اعترافات صادمة لقاتلة عمته بالدرب الأحمر

#

عامل يقتل عمته فى الدرب الأحمر.. والنيابة تقرر حبسه

الاجهزة الامنية

البحيرة

القبض على مهندس

فلاح

الميراث

أقدم شقيقان بقرية النخلة التابعة لمركز ابوحمص بالبحيرة، اليوم الجمعة، على قتل شقيقهما الثالث بطعنة في الصدر إثر مشاجرة بينهم لخلافهم على الميراث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو حمص العام وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول المدعو «محمود.ذ.م»، 33 سنة، فلاح، ومقيم بقرية النخلة البحرية دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله.

على الفور انتقل النقيب عطية الهلالي، معاون مباحث مركز شرطة أبو حمص، وقوة أمنية لمكان الحادث، لكشف غموض الحادث، وبسؤال شقيق المتوفى «عزمي، 42 سنة»، فلاح، اتهم شقيقيه كلاً من «أشرف.ذ.م.ق»، 50 سنة، مهندس زراعي، و«جميل، 28 سنة»، فلاح، بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزة المتهم الأول وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الميراث بينهما فحدثت مشادة انتهت بمقتل شقيقهما.

ووجه مدير أمن البحيرة بتكثيف الحملات والوجود الأمني وتحديد مكان المتهمين لضبطهما، وبتشكيل فريق بحث تمكن الرائد أحمد المسيري، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه. وأضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أغنى رجل بزيمبابوي يستثمر 400 مليون دولار في مصر
» عاطل وفتاة يسرقان المواطنين بعد تخديرهم
» حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب
» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة