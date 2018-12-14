  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى

التنمر في المدارس

الحكومة توضح حقيقة تفشي وباء الالتهاب السحائي بالمدارس

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى

فيديو الهرم

اخلاء سبيل المتورطين بمساعدة المصور الأجنبي

أدوية

"الصحة" تأمر بضبط أدوية سرطان وتحذر من استخدامها

خاشقجي

مفاجأة.. الحوثيون يقدمون عرضًا يتعلق بجثة"خاشقجي"

الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بمواقع التراث العالمي

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

أمريكا

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

علاء

رد قاسٍ من "علاء مبارك" عن وضع والده ضمن الأكثر فسادًا بالعالم

استعدادًا لبطل إثيوبيا

حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب

الرياضة

حافلة الاهلى
حافلة الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا والقناة الناقلة

#

يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي

#

حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب

#

الأهلي يرحب بالترجي قبل موقعة برج العرب

المصريون

الاهلى

إثيوبيا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الجيش ببرج العرب الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة جيما الأثيوبي.

وجاء وصول الفريق الأحمر قبل نحو ساعة و45 دقيقة قبل انطلاق المباراة، التي ستبدأ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الأحمر قد غادر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أغنى رجل بزيمبابوي يستثمر 400 مليون دولار في مصر
» عاطل وفتاة يسرقان المواطنين بعد تخديرهم
» حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب
» مهندس وفلاح يقتلان شقيقهما بسبب الميراث
» السنغال بطلًا لكأس الأمم الأفريقية
» رسميًا.. استبعاد «ميلان» من البطولات الأوروبية لمدة عامين
» بث مباشر لمؤتمر رئيسة وزراء بريطانيا
» منتخب مصر يفوز بالمركز الثالث في كرة القدم الشاطئية
» الإفراج عن المتهمين في قضية فيديو الهرم
» بعد فضيحة طبيب دمنهور.. "النيابة الإدارية": "هنفحص الموضوع"
» أمر قضائي يحرم "دي كابريو" من تمثال الأوسكار

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة