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«فوربس»:

أغنى رجل بزيمبابوي يستثمر 400 مليون دولار في مصر

مال وأعمال

فوربس
فوربس

وكالات - خالد الشرقاوي

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مصر

فوربس

زيمبابوي

ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن أغنى رجل في "زيمبابوى" سيقوم باستثمار حوالي 400 مليون دولار في مصر.

وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها: "إن الملياردير الزيمبابوي سترايف ماسيوا، سيستثمر ما يقرب من 400 مليون دولار في مراكز البيانات وشبكة البنية التحتية في مصر على مدار السنوات الثلاثة المقبلة في شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات".

وبحسب المجلة الأمريكية فإن "ماسيوا" قد صرح بأن الاتفاق تم توقيعه للاحتفال بإكتمال شركة الاتصالات التي يمتلكها، والتي تربط 13 دولة أفريقية بأكبر من 60 ألف كيلومتر من كابلات الألياف البصرية، وستكون هذه الشبكة مهمة بالتأكيد في جلب الألياف إلى الخدمات المنزلية لملايين من الناس في أفريقيا خلال السنوات القادمة.

وصرح "ماسيوا" خلال مؤتمر صحفي، بقوله: "لقد عبرنا بالفعل في أفريقيا من الشرق إلى الغرب عبر السودان وتشاد، نحن على الحدود النيجرية، ومن المتوقع أن نصل إلى أبوجا بنهاية يناير خلال قمة الاتحاد الأفريقي، ونريد أن نصل إلى داكار قبل أن ينهي الرئيس السيسي فترته الرئاسية".

وبحسب المجلة الأمريكية فإن الشركة المصرية للاتصالات سوف تستخدم شبكة الاتصالات التى يمتلكها الملياردير الزيمبابوي لتعزيز الاتصال بين الشركات المصرية والمراكز التجارية الإقليمية الأخرى عبر القارة، يذكر أن ستريف ماسيوا أغنى رجل فى زيمبابوى، حيث تقدر ثروته حوالي 2.4 مليار دولار، بحسب قوائم "فوربس" لأثرياء العالم.


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