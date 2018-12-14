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سقوط قواد و5 ساقطات يديرون وكرًا للدعارة بشارع الهرم

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مباحث الاداب

شارع الهرم

وكر دعارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، عن كشف وكر للدعارة داخل كوافير بشارع الهرم ونجحت في إلقاء القبض علي قواد و5 فتيات من داخله.

كانت معلومات قد وردت معلومات للعميد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، بقيام مالك كوافير بتسهيل دعارة عدد من الفتيات من داخل محل يمتلكه بشارع الهرم، تم إخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي وجه بسرعة إجراء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين حفاظا علي آداب المجتمع.

راقب رجال مباحث الآداب الكوافير لمدة قاربت علي أسبوعين تأكدت خلالها من صحة المعلومات ورصدت نشاط المتهم الرئيسي، حيث تبين أنه يستعين بعدد من الفتيات يجلسن داخل المحل بصفتهن عميلات له ويتلقي خلال تواجدهن اتصالات هاتفية من راغبي المتعة الحرام ويرسل إليهم الفتيات بمقابل مادي يتقاضاه وتتقاضي منه الفتاة مبلغًا ماليًا يتراوح ما بين 500 و 1000 جنيه.

بعد رصد نشاط المتهمين واستئذان النيابة العامة ترأس العميد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة جرائم آداب الجيزة والمقدم محمد سعيد وكيل الإدارة مأمورية استهدفت الكوافير وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي و5 فتيات أخريات وبحوزتهن هواتف محمولة تتضمن رسائل متبادلة بينهن وبين زبائنهن باتفاقات علي ممارسة الرذيلة.

أفادت التحريات أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه في قضيتي تسهيل دعارة والفتيات سبق اتهامهن في قضايا دعارة فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.


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