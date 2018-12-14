إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن مسئولون إثيوبيون، أن سد النهضة على نهر النيل لن يكتمل قبل 2022، أي متأخرا أربع سنوات عن الجدول الزمني المقرر لإنجازه.

وأرجع المسؤولون سبب التأخير لعيوب محتملة في معدات محطة توليد الطاقة الكهربائية، وفقاً لما نقلت "سكاى نيوز".

وكشف مدير الانشاءات الخاصة بسد النهضة، كيفلي هورا، أمس الخميس، أن فريق الإنشاءات لديه مخاوف بشأن جودة الأعمال الميكانيكية الكهربائية التي قامت بها شركة "ميتال آند انجنيرينغ كوروبوريشن" التي يديرها الجيش، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وجاء التقييم بعد تركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أكثر الأعمال تقدما في السد، من جانب شركة ميتال وإسنادها إلى مقاولين آخرين.

وسجن رئيس الشركة السابق الميجور جنرال كينفي داغنيو ومسؤولين آخرين بارزين مؤخرا لاتهامهم بالفساد والاختلاس.

وكانت إثيوبيا أعلنت مشروع السد في عام 2011، حيث كان من المقرر إنجازه في غضون خمس سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن.

واكتملت حتى الآن نصف الأعمال الإنشائية في سد النهضة، الذي ستكون طاقته 6 آلاف ميجاوات.


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