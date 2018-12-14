تراجع جديد في أسعار الذهب

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أسعار الذهب
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متابعات - خالد الشرقاوي

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أسعار الذهب

تراجع

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة المصرى، ويأتى انخفاض سعر الذهب فى مصر عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالميا  بنسبة 0.28%.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا ومبيعًا فى سوق الصاغة بمصر 621 جنيهًا للجرام منخفضًا جنيهين، نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب حوالى 8 دولارات منذ مساء أمس مع توقعات بمزيد من الانخفاض.

وانخفضت أوقية الذهب من 1247 دولارًا فى تعاملات أمس إلى 1239 دولارًا الآن، الأمر الذى أثر بصورة مباشرة على سعر الذهب فى مصر.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

سجل عيار 18 اليوم 532.28 جنيه

بلغ سعر عيار 21 اليوم 621 جنيهًا

عيار 24 سجل اليوم 709 جنيهات

الجنيه الذهب: 4968 جنيهًا

أوقية الذهب: 1239 دولارًا


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