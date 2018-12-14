تعرف علي أسماء المصابين في انقلاب «ميكروباص» بني سويف

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اصابة 15 شخص

أصيب 15 شخصًا اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد، في الكيلو 100 اتجاه الزعفرانة.

 تم الدفع بسيارتي إسعاف من مرفق إسعاف بني سويف و7 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف البحر الأحمر، إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

 تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانة الجديد، في الكيلو 100، اتجاه الزعفرانة، وأسفرت عن إصابة 15 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام.

وتبين أن المصابين هم: "وائل حمدى أحمد 37 سنة، وخالد عبد اللطيف محمد 24 سنة، وأحمد عبد الرحمن محمد 19 سنة، ومحمد عيد عطا 21 سنة، وعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 70 سنة، عامل، ومحمود حسن 15 سنة، وسيد محمد محمد 35 سنة، وخالد علي فرج، 53 سنة، وسيد علي عبد المجيد 17 سنة، وعبد الباسط شعبان ناصر 18 سنة، وحسن محمود يوسف 40 سنة، مجدي صبحي إبراهيم 34 سنة، وإسلام إسماعيل أحمد 25 سنة، والسيد عاطف الصحاح 16 سنة، وادهم حارس محمود 28 سنة".

علي الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام، لتقلي العلاج اللازم, وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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