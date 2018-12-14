الدوري السعودي.. النصر يتخطى الرائد برباعية

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المصريون

النصر

الرائد

فاز فريق النصر على نظيره الرائد، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

وسجل أهداف النصر فى مباراة اليوم، المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد لله ليحصد لقب "سوبر هاتريك".

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 29 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى السعودى، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما توقف رصيد الرائد عند 12 نقطة فى المركز الـ11، وشهدت المباراة مشاركة محمد عطوة من البداية قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.


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