  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:52 م
بحث متقدم
فلسطين

6 شهداء و190 مصابًا فلسطينيًا منذ الاثنين الماضي

ترامب

محامي «ترامب» يخرج عن صمته ويتحدث عن فضائحه الجنسية

افضل لاعب

عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

القبض

بريطانيا تلقى القبض على عبدالرحمن عز بسبب السترات الصفراء

اختراق فيسبوك

فضيحة جديدة تضرب «فيسبوك».. اختراق 6.8 مليون حساب

حسن كامي

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

شبورة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

سد النهضة

إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

بالفيديو.. مصر تبدأ تصنيع أول قطار بطابقين

آخر الأخبار

قطار
قطار

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يستحدث مسابقة رياضية جديدة

#

بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقي قائد التحالف الإسلامى العسكري

#

التحقيق مع سائق ترام مصر الجديدة

#

انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

مصر

قطار

السكة الحديد

كشف  أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ، عن بدء مصر بتصنيع قطارات بطابقين لتشغيلها في البلاد.

وأضاف رسلان، أن المشروع لازال في طور التجارب في مصنع  "سيماف"، وفور الانتهاء من تصنيع أول عربة قطار، ستخضع للتجارب على أرصفة ومحطات السكة الحديدية للتأكد من وسائل أمانها، ومن ثم يتم تشغيلها لخدمة الركاب.

وأشار إلى أن عام 2019  سيشهد التعاقد مع "سيماف" فور انتهاء عمليات التصنيع، متابعا: "هذه القطارات ستحدث نقلة نوعية في مجال السكك الحديدية، أبرزها القضاء على الزحام في المحطات وتحقيق راحة الطلاب".

وأوضحت المصادر، أن العربة الواحدة تتسع لنحو 125 مقعدًا، بزيادة 60% عن العربة العادية التي تتسع لـ80 مقعدا فقط.
الفيديو من موقع مصراوي:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز
» بالفيديو.. تعليق «صلاح» بعد فوزه بالأفضل في إفريقيا
» تفاصيل تعذيب فتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت علي يد شقيقها
» دوري الأبطال.. الأهلي يتخطى جيما الإثيوبي بهدفين
» «ماكرون»: لن نتفاوض بشأن «البريكست» مجددًا
» ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلي
» «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه الأحد المقبل
» الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى
» حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة قتل «قبطي» عمدًا
» بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة