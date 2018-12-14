  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
فلسطين

6 شهداء و190 مصابًا فلسطينيًا منذ الاثنين الماضي

ترامب

محامي «ترامب» يخرج عن صمته ويتحدث عن فضائحه الجنسية

افضل لاعب

عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

القبض

بريطانيا تلقى القبض على عبدالرحمن عز بسبب السترات الصفراء

اختراق فيسبوك

فضيحة جديدة تضرب «فيسبوك».. اختراق 6.8 مليون حساب

حسن كامي

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

شبورة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

سد النهضة

إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

غدًا

محاكمه متهمين بخلية طلاب حلوان

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

براءة 3 متهمين في «حرق سيارة شرطة بحلوان»

#

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية ميكروباص حلوان

#

غدًا محاكمة 32 متهمًا في خلية "ميكروباص حلوان"

#

السجن 3 سنوات للمتهمين بحرق حجز قسم حلوان

جنايات القاهرة

محاكمة متهمين

خلية طلاب حلوان

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمه متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز
» بالفيديو.. تعليق «صلاح» بعد فوزه بالأفضل في إفريقيا
» تفاصيل تعذيب فتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت علي يد شقيقها
» دوري الأبطال.. الأهلي يتخطى جيما الإثيوبي بهدفين
» «ماكرون»: لن نتفاوض بشأن «البريكست» مجددًا
» ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلي
» «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه الأحد المقبل
» الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى
» حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة قتل «قبطي» عمدًا
» بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة