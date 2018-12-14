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خلافات ثأرية تنتهي بمقتل شخصين بالفيوم

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الفيوم

مقتل شخصين

خلافات ثارية

لقى مواطنان بمحافظة الفيوم, اليوم الجمعة, حتفهما فى حادث ثأر حيث أطلق عليهم أفراد من عائلة خصومهم النار فأردوهما قتيلين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزى فى طامية وأخطرت النيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من  مامور مركز طامية، بمقتل كل من أحمد ع ن 38 سنة، وفتحي م ع ، 21 سنة، شقيق زوجة القتيل الأول .

 

كشفت التحريات وجود خلاف ثأرى بين عائلة الاول وعائلة أخرى قرية سرسنا على خلفية مقتل م ع احد افراد العائلة الثانية وذلك في شهر أغسطس الماضي.

 

وكشفت  التحريات إن الخلافات تجددت  اليوم الجمعة، عندما تربص بعض أفراد العائلة بالمجني عليه الأول أثناء وجوده بالقرية بعد حصوله على إجازة من عمله وأطلقوا النار عليه أثناء سيره بصحبته شقيق زوجته، حيث أصابتهما الطلقات النارية ولقيا الاثنان مصرعهما في الحال.


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