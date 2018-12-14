وزير الرياضة ونقيب الصحفيين في نادي الزمالك

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المصريون

الزمالك

نقيب الصحفيين

حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك، مساء اليوم، الجمعة، من أجل حضور افتتاح صالة الجمباز الدولية الجديدة بالقلعة البيضاء بعد الدعوة التى تلقاها من مجلس إدارة النادى.

كما تواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب داخل مقر القلعة البيضاء استعدادًا لافتتاح صالة الجمباز الدولية، وحرص أعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض على استقبال الضيوف.

وكان الزمالك وجه الدعوة للصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لحضور افتتاح صالة الجمباز في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.


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