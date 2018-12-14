استشهاد طفل فلسطيني في برصاص الاحتلال

14 ديسمبر 2018 - 06:10 م

استشهد فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مواطنا وصل بحالة حرجة للغاية، بعد إصابته برصاصٍ حي في البطن، أطلقه الجيش الإسرائيلي، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وقال بيان صادر عن الوزارة أن الطفل محمد نخلة (16 عاما) استشهد إثر اصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت بين الشبان الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مخيم الجلزون شمال البيرة.