لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

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قال رجل الأعمال المصري المقيم في لندن أشرف السعد، إنه لم يبق إلا أن ينام الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شجرة لنقول له حكمت فعدلت فنمت يا سيسي، وذلك تعليقًا على واقعة مقابلة الرئيس للسيدة "نحمده" سائقة الميكروباص أمس خلال تفقده عددًا من المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشبه "السعد" الرئيس السيسي في هذا الموقف بسيدنا عمر بن الخطاب، الذي ساد حكمه العدل فنام تحت شجرة فمر عليه أحدهم وقال" حكمت فعدلت فنمت فأمنت يا عمر".

ونشر "السعد" عبر حسابه على "تويتر"، فيديو لقاء الرئيس السيسي بالسيدة، وعلق عليه :" والله والله لم يبقى لهذا الرجل  ال اسمه عبد الفتاح #السيسي الا ان ينام تحت الشجرة وبعدها نقول له حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياسيسي".

وكان الرئيس السيسي قابل السيدة وسئلها عن احتياجاتها فطلبت منه مساعدتها بدفع مقدم سيارة ميكروباص تعمل عليه، ففاجأها الرئيس بإهدائها سيارة ميكروباص هدية، وشكرها على كفاحها وصبرها.


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