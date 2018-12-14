العثور علي جثة مزارع بأرض زراعية بالوادي الجديد

14 ديسمبر 2018 - 06:35 م

عثر أهالى الخارجة، على جثة مزارع في أرض زراعية بمنطقة بئر 1، وبها إصابات شديدة فى منطقة الرأس، وتهتك بالجمجمة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول جثة مزارع يدعى عاشور عبد الوهاب محمد 31 سنة مصاب بتهتك شديد في الجمجمة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور، انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد وقسم شرطة الخارجة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابه العامة لعمل التحريات لكشف غموض الحادث.