مقتل 6 مسئولين أمنيين في هجوم مسلح بباكستان

14 ديسمبر 2018 - 06:45 م

قتل ستة مسؤولين أمنيين في هجوم بجنوب غرب باكستان اليوم الجمعة، عندما تعرضت قافلتهم لإطلاق نار كثيف في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران.

وشهد إقليم بلوخستان المتوتر عددًا من الهجمات على أفراد الأمن لكن الحوادث الكبيرة انخفضت بشدة منذ عام 2016.

ونقلت وكالة "رويترزو" عن وزير الإعلام في الإقليم ظاهور أحمد بوليدي، قوله: إن ستة من أفراد قوة فرق الحدود شبه العسكرية المسؤولة عن الأمن في المنطقة قتلوا في إطلاق نار "كثيف" بمحاذاة امتداد جبلي لطريق في منطقة كيخ.

وأصيب 14 آخرون في الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

وينشط في الإقليم المتاخم لأفغانستان أيضا إسلاميون متشددون موالون لحركة طالبان وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فضلا عن متمردين محليين يقاتلون الحكومة المركزية.

وفي الشهر الماضي اقتحم ثلاثة مهاجمين انتحاريين القنصلية الصينية في مدينة كراتشي وسط إطلاق نار وانفجار لكنهم قتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى في سيارة ملغومة.

وأسفر الهجوم الذي تبنته جماعة جيش تحرير بلوخستان، وهي جماعة انفصالية متمردة تعارض مشروعات صينية في الإقليم الغني بالموارد عن مقتل أربعة أشخاص بينهم رجلا شرطة.