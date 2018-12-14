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ضبط مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الصحة

وزارة الصحة

ضبط مصنع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن نجاح إدارة التفتيش الصيدلي بضبط مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين ومباحث تموين العامرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المصنع يقوم بتصنيع نوعيات مختلفة من ملطفات التهاب الحلق لنوعيات وماركات مختلفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومبيضات محظور استخدامها، مشيرًا إلى أن المصنع يفتقر إلى الحد الأدنى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إلى أن هذا الضبط جاء بناء على بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم على الفور إتمام كافة التحريات والإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لمداهمة المصنع، كما قامت قوات الأمن بضبط المتهم صاحب المصنع وتم التحفظ على كافة الكميات والمستحلبات المجهزة والمعدة للتسويق التجاري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

وذكرت أنه تم ضبط 1405 بوكسات بلاستيك بداخلها أشرطة مستحلبات متنوعة غير مرخصة ومجهولة المصدر، و1476 علبه منعش للفم وملطف للحلق تحت اسم Step cool غير مرخصة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 16 ألفا و 128 قرصا ملطفا للحلق يحمل اسم septol Fresh مجهول المصدر.


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