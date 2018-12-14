  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
فلسطين

6 شهداء و190 مصابًا فلسطينيًا منذ الاثنين الماضي

ترامب

محامي «ترامب» يخرج عن صمته ويتحدث عن فضائحه الجنسية

افضل لاعب

عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

القبض

بريطانيا تلقى القبض على عبدالرحمن عز بسبب السترات الصفراء

اختراق فيسبوك

فضيحة جديدة تضرب «فيسبوك».. اختراق 6.8 مليون حساب

حسن كامي

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

شبورة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

سد النهضة

إثيوبيا: عيوب محتملة تؤخر سد النهضة 4 سنوات

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

في الذكرى الـ10 لإلقاء الحذاء على«بوش».. مواقف مماثلة لكبار السياسيين

الصفحة الأخيرة

إلقاء الحذاء على «بوش»
إلقاء الحذاء على «بوش»

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

#

هذا ما قاله "أحمد ماهر" عن وفاة بوش الأب

#

بالفيديو.. برشلونة يدك شباك الريال بخماسية مُذلة

#

العثور على السيارة الدبلوماسية السعودية المختفية

بوش

حذاء

منتظر الزيدي

قبل عشر سنوات، في 14 ديسمبر 2008، ألقى الصحفي العراقي، منتظر الزيدي، حذاءه على الرئيس السابق للولايات المتحدة، جورج بوش الابن، ولم تكن هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التي تم فيها رمي أشياء على السياسيين كإشارة للاحتجاج على أنشطتهم وأفكارهم.

وفي التقرير التالي أبرز مقاطع الفيديو لحوادث مماثلة حول العالم:

لا شك أن حادثة الصحفي العراقي منتظر الزيدي والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن هي الأهم والأشهر في العالم حيث فوجئ الحضور بالصحفي منتظر الزيدي يقذف زوج حذائه على بوش خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مساء الأحد ونوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، وبالتزامن مع إلقاء فردة حذائه الأولى قال الزيدي لبوش: "هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب الغبي"، وقال وهو يرمي الفردة الأخرى: "وهذه من الأرامل والأيتام والأشخاص الذين قتلتهم في العراق".

وفي العام 2014، تمكنت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من تجنب ضربة حذاء ألقته امرأة عندما كانت تلقي خطابا في ولاية نيفادا.

وفي العام 2010 لم يلاحظ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حتى عندما ألقي عليه كتابًا في تجمع حاشد في فيلادلفيا.

في عام 2003، ألقي على أرنولد شوارزنيجر بيضة خلال زيارته إلى حرم جامعة كاليفورنيا، وعلق شوارزينجر على هذه الحادثة بالقول: "هذا الرجل يدين لي الآن بقطعة من لحم الخنزير المقدد".

وتعتبر البيضة واحدة من الأسلحة الأكثر شعبية بين المتظاهرين، حيث تم في العام 2001 إلقاء بيضة على رأس السياسي البريطاني جون بريسكوت، السياسي في حزب العمال البريطاني، ورد الملاكم السابق بلكمة خاطفة على وجه المهاجم.

وفشل السياسيون الروس أيضا في تجنب هجمات المحتجين، حيث القت فتاة في مؤتمر صحفي في كييف في عام 2013، بقايا سلطة الملفوف على فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في روسيا، وهو أحد أكثر النواب الروسيين إثارة للجدل، متهمة إياه بالعداء لأوكرانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز
» بالفيديو.. تعليق «صلاح» بعد فوزه بالأفضل في إفريقيا
» تفاصيل تعذيب فتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت علي يد شقيقها
» دوري الأبطال.. الأهلي يتخطى جيما الإثيوبي بهدفين
» «ماكرون»: لن نتفاوض بشأن «البريكست» مجددًا
» ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلي
» «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه الأحد المقبل
» الإفراج عن 676 سجينًا بموجب عفو رئاسى
» حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة قتل «قبطي» عمدًا
» بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة