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وزيرة البيئة: مصر تشارك في مفاوضات تمويل مؤتمر المناخ

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الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

حسن علام- متابعات

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ألمانيا

بولندا

ياسمين فؤاد

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا، أن مصر وألمانيا تولتا مسئولية تسهيل المفاوضات الخاصة بالتمويل في المؤتمر.

وقالت الوزيرة: إن ذلك يعد جزءً هاما للدول النامية للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للجميع، كما تم الاتفاق عليه في باريس، موضحة أن الإجراءات الخاصة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية وآليات التنفيذ لن تتم دون توفير التمويل اللازم، ودون أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها في اتفاق باريس.

وأشارت إلى أن الدول النامية لن تتنازل عن نص يحقق التوازن المطلوب مع المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، مما يتطلب خلق مواءمة بين احتياجات ومتطلبات الدول النامية لتستطيع الوفاء بالتزاماتها والضغط على الدول المتقدمة للقيام بالتزاماتها.

وأكدت وزيرة البيئة انتهاء الاجتماعات الثنائية بين مصر وألمانيا، في التفاوض الخاص ببند تمويل المناخ، لتضع أمام الرئاسة البولندية لمؤتمر تغير المناخ نص عادل متوازن يترجم بصورة صحيحة التزامات الدول المتقدمة فيما يخص التمويل لصالح الدول النامية، كما جاء في اتفاق باريس، وذلك دون ظلم للدول المتقدمة.


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