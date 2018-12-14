» «ماكرون»: لن نتفاوض بشأن «البريكست» مجددًا

14 ديسمبر 2018 - 07:42 م

أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأنه أقام محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وليست هناك أي إمكانية للتفاوض بشأنه مجدداً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، تطرق خلاله الرئيس الفرنسي للسياسة الأوروبية على مستويات الاقتصاد والدفاع والمناخ.

وأضاف ماكرون، "هناك اتفاق واحد، وهو الاتفاق الوحيد الممكن.. لا يمكننا إعادة التفاوض عليه".

وأشار إلى أن "قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتوضيح ومناقشة الاتفاق".

وتابع قائلا إنه "حان الوقت ليقرر البرلمان البريطاني ما إذا كان سيقبله أو يرفضه".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن اتفاق "بريكست" المتعلق بانفصال بريطانيا عنه "ليس مفتوحا للتفاوض من جديد".

وحول الاحتجاجات، لفت ماكرون، إلى أنه "سيتم إطلاق حوار وطني للخروج بمقترحات ملموسة".

ووعد الرئيس الفرنسي بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين.

كما كرر وعوده السابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهد بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية بدءا من أول يناير المقبل.

وانتقد ماكرون، مرارا أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وتوعد بـ "عدم التساهل" مع الأشخاص المسببين للعنف خلال الاحتجاجات.

وبحسب معطيات الشرطة الفرنسية، الإثنين، فإن الأحداث التي اندلعت على خلفية تلك التظاهرات أسفرت عن توقيف 4 آلاف و99 شخصا.

واندلعت الاحتجاجات تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.