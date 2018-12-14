عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

فاز النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، والمقدمة من شبكة الـ«بي بي سي».

وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى يتوج فيها محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، بعدما سبق وأن توج بها العام الماضي.

وتفوق محمد صلاح على كاليدو كوليبالى مدافع منتخب السنغال ونادى نابولى الإيطالى، ومهدى بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادى يوفنتوس الإيطالى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى، وتوماس بارتى لاعب منتخب غانا وأتلتيكو مدريد الإسبانى في سباق التتويج بالجائزة.

جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، هي الجائزة الثانية من حيث الأهمية بالقارة السمراء، بعد جائزة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والتى ستمنح لأفضل لاعب فى يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار".