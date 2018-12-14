سائق توك توك يقتل عاملاً بسبب كاوتش

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الجمعة من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كان مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة، تلقي بلاغًا من مزارع وصاحب ورشة، بعثورهما على جثة شخص مجهول بقطعة أرض زراعية ملك الأول خلف المستشفى العام.

بالانتقال والفحص تبين أنها جثة "عامل"، 17سنة، ومقيم بدائرة المركز بكامل ملابسه، وبها طعنات متفرقة بالصدر والظهر وعُثر بجواره على سلاح أبيض"مطواة" وجاكيت.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة مديرية أمن البحيرة، وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، والذي تبين أنه سائق لمركبة "توك توك"،20 سنة، ومقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر حدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليه، لسابقة اتهامه للمجنى عليه بسرقة الإطار الاحتياطى لمركبة "التوك توك" خاصته فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض"مطواة" فأصابه بجرح قطعى بذراعه الأيسر، إلا أنه تمكن من استخلاصها من يده وطعنه بها عدة طعنات فأودى بحياته، وألقاها بجواره ثم لاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهم على النيابة التي تولت التحقيق.


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