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باحث مصري يفوز بجائزة التمييز البرلماني العربي

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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مجلس النواب

التميز البرلماني

البرلمانات العربية

فاز الدكتور أشرف عبد العزيز عبد القادر، كبير الباحثين بالمكتب الفني للمؤتمرات البرلمانية الدولية بمجلس النواب المصري، بجائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الباحثين، والتي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي، بهدف تحفيز الباحثين المتميزين في البرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرين، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والتي وافقت على منح جائزة التمييز البرلمانى (فئة الباحثين) للباحث المصري وأيضا للباحث البرلماني العراقي الدكتور مصطفى ناجى.

يتم تنظيم هذه الجائزة بشكل سنوي، ضمن أربع فئات رئيسية، تشمل: رؤساء البرلمانات العربية، والأمناء العامين، والأعضاء، والباحثين، حيث تتقدم كل شعبة برلمانية بمرشحيها على هذه الفئات، وتجتمع لجنة تابعة للاتحاد البرلماني العربي، وهي لجنة التميز البرلماني العربي لدراسة ملفات المرشحين واختيار الفائزين عن كل فئة.


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