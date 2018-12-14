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مدرب العين يتحدث عن مواجهة الترجي

الرياضة

مدرب العين
مدرب العين

أمير سعد

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المصريون

الترجى

العين

علق الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على المواجهة  المرتقبة لفريقه أمام الترجي التونسي، غدًا السبت، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الامارات.

قال زوران في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "تم وضع الخطة التي سنعتمد عليها في اللقاء، بينما سنقف على الحالة الصحية للمهاجم السويدي ماركوس بيرج ولاعب الوسط يحيى نادر قبل المباراة".

أضاف زوران: "الترجي فريق قوي ولديه نوعية جيدة من اللاعبين المهاريين، وبالتأكيد مباراة الغد أمامهم لن تكون مثل مواجهة تيم ويلجنتون النيوزيلندي، الذي تغلبنا عليه في الدور الأول ولا يمكن المقارنة بأي حال من الأحول ما بين المباراة الماضية ولقاء الفريق التونسي".

وتابع: "شاهدت بعض المباريات لمنافسنا وبالتأكيد وقفت على نقاط الضعف والقوة لديهم، هم فريق يتميز بالسرعة في نقل الكرة وعقليتهم هجومية، وبالتأكيد المباراة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال".

أكد مدرب العين "هنالك عدد من الدروس التي خرجنا بها من مباراة ويلينجتون، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية كبيرة. هذا لا ينطبق على مباراة الترجي وإنما كل المباريات التي سنخوضها في المستقبل".

وأوضح المدرب الكرواتي "سيكون لدينا خطة سنتبعها في المباراة لدينا حصة تدريبية خلال الساعات القادمة سأقف على مستوى وجاهزية جميع اللاعبين في تشكيلة فريقي، ومن بعدها سنحدد العناصر التي ستبدأ المباراة خصوصاً وأن هناك بعض اللاعبين مازالوا غير جاهزين".

وأضاف: "الأجواء داخل الملعب في المباراة كانت رائعة بفضل الجماهير التي وقفت خلف الفريق وساعدتنا في تحقيق العودة التاريخية، نحن ننتظر من الجماهير أن تقوم بذات الأمر في مواجهة الترجي؛ لأن ذلك سيكون له الأثر الوضح على ثبات اللاعبين داخل الملعب".

وحول ما إذا كان يشعر بالضغط قبل لقاء الغد، قال زوران: "لا نشعر بأي ضغط قبل مواجهة منافسنا، نعرف جيداً المطلوب منا في هذه المباراة، علينا أن نقوم بتقديم أضعاف ما لدينا في اللقاء حتى نستطيع التأهل للمربع الذهبي".

كان العين، الذي يشارك في البطولة بصفته حاملا للقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، تأهل للدور الثاني عقب فوزه على تيم ويلينجتون بركلات الترجيح في الدور الأول، حيث قلب الفريق الإماراتي تأخره صفر / 3 إلى تعادل 3 / 3، ليحتكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له في النهاية.

يذكر أن الفائز من مباراة العين والترجي سوف يواجه ريفر بليت الأرجنتيني، بطل كأس ليبرتادوريس، في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الثلاثاء المقبل.


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