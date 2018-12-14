محامي «ترامب» يخرج عن صمته ويتحدث عن فضائحه الجنسية

14 ديسمبر 2018 - 08:11 م

قال محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مبالغ مالية لنساء كان على علاقة جنسية بهن، رغم علمه بأن هذا كان خطأ، وجاء ذلك في مقابلة أُذيعت اليوم الجمعة، وهو أول ظهور إعلامي له منذ صدور الحكم ضده الأسبوع الجاري.

ونقلت إذاعة "إيه بي سي" عن كوهين قوله: "بادئ ذي بدء، ماكان يمكن أن يحدث أي شيء على الإطلاق في منظمة ترامب بدون علمه. لقد أمرني بإرسال المبالغ المالية، وأمرني بمتابعة هذه الأمور".

وأضاف كوهين، الذي صدر ضده مؤخرًا حكم بالسجن ثلاث سنوات بسبب انتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية، والكذب على الكونجرس: "الرجل لا يقول الحقيقة." ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحكم في مارس.

وقال ممثلو الادعاء في قضية كوهين إن المدفوعات تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وكانت بمثابة محاولات للتأثير على انتخابات عام 2016 "من وراء الستار".

ووصف ترامب المدفوعات بأنها "معاملة مالية خاصة بسيطة" وليس مساهمة في الحملة. وقد ألقى باللائمة هو وفريقه في أي مخالفة على كوهين.

ويتعاون كوهين مع روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وأي اتصالات لروسيا بحملة ترامب.