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غدًا إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف الظاهر

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ارشيفية

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جنايات القاهرة

احداث عنف

محاكمة متهمين

الظاهر

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر" .

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


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