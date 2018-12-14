» بالفيديو.. تعليق «صلاح» بعد فوزه بالأفضل في إفريقيا

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أبدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته الغامرة، بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

قال محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC :"شعور رائع أن أفوز بالجائزة مرة أخرى، وأسعى للفوز بها فى الموسم المقبل 2019".

أضاف صلاح فى حديثه قائلاً:"عام 2018 شهدت أحداثا كثيرة رائعة بالنسبة لى، ليس فقط مباراة روما فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، ولكن سجلت أهدافا وساعدت الفريق فى الحصول على العديد من النقاط حتى الوصول إلى صدارة الدوري الإنجليزي".

وعن هدفه فى عام 2019، قال محمد صلاح:"أرغب فى الحصول على جميع الألقاب مع ليفربول، من أجل إسعاد جماهير النادى، وأتمنى مساعدة الفريق للفوز بكل شىء.

جدير بالذكر، أن محمد صلاح أصبح الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة مع الثلاثى أوكوشا، نوانكو كانو ويايا توريه.


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