انتحار شاب بسبب أزمة نفسية

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ازمة نفسية

أقدم شاب علي الانتحار، اليوم الجمعة، بسبب مرورة بضائقة نفسية بدائرة قسم ثان بنها وتم نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، بتلقيه إشارة من مستشفي بنها الجامعي، بوصول المدعو  "ا.ا"23 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم دائرة القسم، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر بالجهة اليسرى وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.

وبسؤال والده أقر بأن تلك الإصابة أحدثها نجله المتوفى بنفسه لمروره بضائقه نفسية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3744 إدارى القسم وتولت النيابة التحقيق.


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