متحدث «النواب»: السيسي تحمل ما لا يتحمله بشر

14 ديسمبر 2018 - 08:40 م

قال الدكتور صلاح حسب، رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري بقرية «عرابة أبو كريشة» بسوهاج لتدشين حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل ما لم يتحمله بشر من أجل هذا الوطن.

وأضاف «حسب الله»، أن الرئيس السيسي طالب بالعمل على الأرض وأن الأحاديث والاجتماعات في الغرف المغلقة عفا عليها الزمن وأن الجميع يعمل من أجل الوطن، وقاطعة الحضور بهتاف «بنحبك يا سيسي.. ربنا معاك وإحنا وراك».

وأكد محمد طلعت أبو كريشة الأمين العام لحزب الحرية بسوهاج، أن حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» تهدف إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة النزول للشارع والالتحام بالمواطن والمشاركة في رفع المعاناة عن الأهالي عن طريق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.