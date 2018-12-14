ضبط عاطل قبل ترويجه لـ50 طربة حشيش

14 ديسمبر 2018 - 08:41 م

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، من إلقاء القبض علي أحد الأشخاص وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها.

البداية بورود معلومات بقيام محمد.ف.م- سن32 - عاطل، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بطريق (الإسكندرية مطروح الساحلى)، وعُثر بحوزته على (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 12،5 كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.