شاهد.. رقية السادات عن تكريم «ترامب» لوالدها: قرار غريب

حسن علام- متابعات
علقت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوالدها بطل الحرب والسلام.
وقالت " السادات " في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، إن العالم يتذكر مواقف والدها الداعمة للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الآمنة في المنطقة، بسبب عبقرية أنور السادات.
وأضافت: "يوم غريب نشهد فيه توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون منح والدي ميدالية الكونجرس الذهبية، والتي حصل عليها قبل والدي جورج واشنطن، ونيلسون مانديلا".
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