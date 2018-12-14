» مدرب جيما: سنفاجئ الأهلي في إثيوبيا

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

جيما

أبدى مدرب جيما الإثيوبي، رضائه عن خسارة فريقه أمام الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب،  في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدرب جيما، أن فريقه لا يملك الخبرة الكافية نظرا لمشاركته لأول مرة في هذا الدور، مشددا أن فريقه رغم ذلك قدم مباراة جيدة أمام بطل القرن.

وتابع:"في مباراة العودة سنلعب بشكل هجومي أكثر ..لم نفقد الأمل في الصعود وسنفاجئ الاهلي بطريقة لعبنا".

وفاز الأهلي علي جيما الأثيوبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا.


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