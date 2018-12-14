نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وساليتاس

14 ديسمبر 2018 - 09:03 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المصري وساليتاس اف سي بطل بوركينا فاسو، المقرر اقامتها في الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد بورسعيد ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقد تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق ساليتاس الطاقم البرتقالي المطعم بالأخضر والجوارب البرتقالي وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.

وأقيم الاجتماع بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنادي المصري تحت رئاسة مراقب المباراة الكيني حسين صوالح وبحضور مراقب الحكام النيجيري شوكوادي كاليستوس وجمال نوفل المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري والدكتور عبد العزيز حمدي نائب المدير التنفيذي للنادي واللواء أمجد عباس مدير أمن النادي والعميد أحمد الخولي مدير الاستاد ومحمد عصفور مدير ادارة السكرتارية.

فيما مثل فريق المصري في المؤتمر الكابتن محمود جابر المدير الاداري للفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات، بينما مثل فريق ساليتاس رئيس البعثة كليمنت زونجو وممثل الاتحاد البوركينابي لكرة القدم داودا سانوجو واداري الفريق بادو بانجورا.