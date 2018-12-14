» «أردوغان»: الصراعات بين الشيعة والسنة «فخ»

14 ديسمبر 2018 - 09:17 م

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أتباع الديانة الإسلامية إلى إنهاء الصراعات الطائفية بين السنة والشيعة، مؤكدا أنها لن تجلب الخير إلى المسلمين وستفيد الغرب فقط.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية: "إن المسلمين لن يخرجوا فائزين من الصراعات الإقليمية التي يتم إشعالها بين الشيعة والسنة".

وشدد الرئيس التركي على أن "شركات السلاح الغربية والنفط هي المستفيدة" من هذه الصراعات.

وسبق أن اتهم أردوغان العالم الغربي مرارا بالسعي لتقسيم الإسلام، مشيرا إلى أنه لا يميز بين السني والشيعي، حيث قال: "نحن ديننا ليس السنة ولا الشيعة، نحن ديننا واحد هو الإسلام".

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها منذ سنة واحدة: "إننا نفعل ما يأمر به الإسلام. إنهم قسمونا إلى شيعة وسنة، وينبغي توخي الحذر الشديد كي لا نقع في هذا الفخ".