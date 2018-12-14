تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

14 ديسمبر 2018 - 09:42 م

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن تفاصيل جديدة بخصوص الإرهابى شريف شيكات، الذى نفذ هجومًا دمويًا فى سوق عيد الميلاد فى ستراسبورج الفرنسية يوم الثلاثاء، أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 13 آخرين.

ولد شريف، فى فبراير 1989 فى ستراسبورج البعيدة فى الشرق الفرنسي، 490 كيلومترًا عن باريس، لوالدين من أصل مغربي. وكان هذا الشاب، الذى عاش فى شارع تيتى لايف فى العاصمة الألزاسية، عاطلاً عن العمل.

بالنظر إلى ماضيه الجنائى الثقيل، يتساءل المرء عن كيفية بقائه حرًا وجعله يرتكب جريمته، ووفقًا للمعلومات التى قدمتها السلطات الفرنسية، حُكم عليه 27 مرة فى فرنسا وسويسرا وألمانيا، بقضايا عنف وسطو.

كما داهمت الشرطة منزله يوم الثلاثاء الماضى، لاعتقاله بعد قيامه بعملية سطو مسلح مقرونة بمحاولة القتل، وعثرت فى المنزل على قنبلة وبندقية و4 سكاكين. لكن الرجل لم يكن موجودًا بمنزله.

وأسفرت عملية أمنية فى مدينة ستراسبورج أمس الخميس عن تصفيته، وذلك بعد مواجهة جرت بينه والشرطة الفرنسية انتهت بمقتله.