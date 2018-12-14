الرئيس الفلسطيني يعزي هنية بوفاة شقيقه

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هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، معزيا بوفاة شقيقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت "وفا"، إن الرئيس عباس أعرب عن "خالص تعازيه لهنية بوفاة شقيقه خالد، الذي وافته المنية اليوم بغزة".
وهذا أول اتصال بين الرجلين، منذ عام تقريبا، حيث تسود خلافات شديدة بين حركتي "فتح"، و"حماس"، على خلفية فشل اتفاق المصالحة الأخيرة الموقع في القاهرة (في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017)، في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وجرى آخر اتصال بين عباس وهنية في 3 ديسمبر/كانون أول 2017 وتباحثا فيه سبل دعم مدينة القدس، وكيفية مواجهة "التحديات الناجمة عن النوايا الامريكية تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل". 

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