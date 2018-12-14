مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان بعد أيام

14 ديسمبر 2018 - 10:40 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، إن لقاءً يجمع مسؤولين أمريكيين وآخرين من حركة طالبان الأفغانية من المقرر أن يعقد الإثنين المقبل.



وأوضح عمران خان، في خطاب جماهيري بولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب)، أن بلاده عملت على عقد اللقاء في إطار مساعيها لتعزيز الحوار حتى تحقيق السلام في أفغانستان، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.



يشار أن رئيس الوزراء الباكستاني قال، قبل أيام، إن واشنطن اعترفت أخيرًا بدور إسلام أباد، في جهود التوصل إلى تسوية للصراع المستمر منذ 17 عامًا في أفغانستان.



جاء ذلك عقب لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في إسلام أباد.



وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان توترًا في الفترة الأخيرة، حيث اتهمت واشنطن إسلام آباد، بتقديم دعم سري لطالبان.



ورفضت باكستان الاتهامات الأمريكية وتعهدت ببذل جهود لحث الحركة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.



كما تجدر الإشارة أن "خليل زاد"، أجرى، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محادثات استمرت 3 أيام مع ممثلين عن طالبان في قطر، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



ونقلت الوكالة، آنذاك، عن مسؤول في الحركة أن المباحثات هدفت إلى تجديد عملية السلام وإنهاء "أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة".



ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية، بقيادة الولايات المتحدة، من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

