تعليق الأمم المتحدة على ملصقات التحريض ضد "أبومازن"

14 ديسمبر 2018 - 11:10 م

اعتبرت الأمم المتحدة، الجمعة، الملصقات التي وضعها متطرفون إسرائيليون على مفترقات طرق في الضفة الغربية، للتحريض على قتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "أعمالا غير مسؤولة".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.وتأتي تصريحات المتحدث الأممي، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن نشر ملصقات على مفترقات الطرق في إسرائيل، تطالب بقتل عباس.

وتظهر إحدى الملصقات الرئيس الفلسطيني وهو في مرمى النار، مع عبارة تطالب بتصفيته.



وقال حق، إن "أي تهديد باغتيال رؤساء الدول، هي أعمال غير مسؤولة".

